2015 год не повторится - Подоляк просит не паниковать по поводу возможного отступления

https://racurs.ua/n171452-2015-god-ne-povtoritsya-podolyak-prosit-ne-panikovat-po-povodu-vozmojnogo-otstupleniya-video.html

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Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента повідомив, що українські сили оборони відвоюють власні території.

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Україна робить усе можливе, щоб вимотати сили рф, працюють професіонали, тож треба вірити в ЗСУ і продовжувати боротьбу. Про це сказав Подоляк у відео, що оприлюднив 7 червня у своїх соцмережах.

Хай вас не лякають новини, що ми щось віддали. Це ж війна. Це ж зрозуміло, що йдуть тактичні маневри. Щось віддаємо, щось забираємо. Росіян більше, у них більше техніки. Безумовно, війна йде дуже інтенсивна, — так радник голови Офісу президента звернувся до українців.

Він вважає, що ЗСУ і український народ повинні зробити так, щоб «територія, яку ми віддаємо тимчасово, а потім забираємо назад, давалась росіянам великою кров’ю, щоб вони втрачали дуже багато».