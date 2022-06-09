Окупантам більше немає де зберігати тіла загиблих, фото: Durdom.in.ua

https://racurs.ua/ua/n171516-holodylnyky-m-yasokombinatu-melitopolya-perepovneni-tilamy-okupantiv-gur.html

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У Мелітополі холодильники міського м’ясокомбінату, переобладнаного в морг, вже повністю заповнені тілами вбитих окупантів і не можуть більше приймати «вантаж 200».

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Тож окупанти терміново шукають додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Про це сьогодні, 9 червня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зокрема, 6 червня російські військові приїхали до ТОВ «Арон-М» (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг, — зазначають в ГУР.

Зазначається, що керівництво вказаної компанії було повідомлене про «рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців».

За інформацією розвідки, є кілька причин такої надмірної кількості «вантажу 200» у Мелітополі:

до міста наразі активно завозять трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи — Гуляйполе, де у загарбників спостерігаються великі втрати у живій силі;

російське керівництво намагається приховати реальні масштаби втрат від населення рф, тож практикується так зване «дозоване» відправлення тіл у росію і максимальне розтягнення цього процесу в часі.

Нагадаємо, нещодавно у росії суд змусив місцеві ЗМІ видалити перелік загиблих в ході агресії проти України загарбників.