Реєстр олігархів вже не актуальний для України - голова НАЗК

https://racurs.ua/ua/n171522-reiestr-oligarhiv-vje-ne-aktualnyy-dlya-ukrayiny-golova-nazk.html

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Створення реєстру олігархів втратило актуальність, вважає голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає, що створення реєстру олігархів втратило свою актуальність.

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Про це він 9 червня сказав в інтерв’ю Forbes. На його думку, «ця ідея втратила актуальність, адже люди, яких ми раніше вважали олігархами, втратили центри свого впливу» і перетворилися на «великих бізнесменів».

Йдеться не тільки про бізнес, а й, наприклад, про телеканали. Коли ми виграємо війну, одним з головних завдань буде вступ до ЄС, а значить, боротьба з корупцією та створення єдиних умов для всіх. Олігархам немає місця у такій системі, вони перетворяться просто на великий бізнес, — сказав Новіков.

У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам з цього списку було б заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також подавати спеціальну декларацію.

Закон про олігархів 5 листопада підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон № 1780-ІХ «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься громадянин, який одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єк том природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Після публікації документа почався відлік шестимісячного терміну для повноцінного введення його норм у дію — вони повинні були набрати чинності у травні 2022 року.