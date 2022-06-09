путін побачив в дзеркалі імператора Петра I

https://racurs.ua/ua/n171524-putin-pobachyv-v-dzerkali-imperatora-petra-i-zayava.html

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Російський диктатор володимир путін вже уявляє себе імператором Петром Першим.

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Петро I повертав та зміцнював території, на нашу долю також випала ця доля, — сказав російський диктатор 9 червня.

На заходах з приводу річниці дня народження самопроголошеного на початку XVIII століття імператора Петра I путін прямим текстом заявив, що «росія розширюватиме свою територію». Він також сказав, що за часів Північної війни Петро нічого не відбирав у Швеції, а навпаки, повертав. Слова путіна цитує «РИА Новости».

Про схожість ситуацій він сказав на зустрічі з молодими підприємцями та стартаперами на ВДНГ.

Здавалося б, [Петро I] воював зі Швецією, щось відторгав… Нічого не відкидав. Він повертав… Те саме і в західному напрямку, це стосується… його там перших походів. Що боятися? Повертав і зміцнював. Ось що робив. […] На нашу долю теж випало повертати і зміцнювати. Якщо ми будемо виходити з того, що ці базові цінності становлять основу нашого існування, ми, безумовно, досягли успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять, — посміхаючись сказав президент росії.

Він додав, що через 10 років росія житиме краще і закликав до консолідації суспільства.

Путін відвідав виставку до 350-річчя народження першого російського імператора, якого останнім часом згадують багато посадовців рф у зв’язку з війною в Україні.

Раніше російське видання «Медуза» заявила про ймовірне приєднання захоплених територій півдня України до рф.