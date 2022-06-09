Росіяни користуються гривнями через бойкот рублів на окупованому півдні

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Ракурс

Жителі окупованих територій півдня України чинять супротив переходу регіону в рублеву зону. Окупанти змушені користуватися гривнями, бо місцеві не приймають російську валюту.

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Про це 9 червня повідомив Центр національного спротиву.

Більшість товарів мешканці продають виключно за гривні, а рублі як валюту вони не сприймають. Підприємці масово відмовляються працювати за російськими законами, попри погрози. Окупаційна адміністрація запрошує до міста підприємців з окупованого Криму, проте ті побоюються повноцінно розпочинати роботу через ймовірний контрнаступ ЗСУ.

Росіяни намагалися запровадили рубль у Херсонській області до 1 травня, але це у них не вдалося. Окупанти спробували змусити працівників Херсонської дирекції залізничних перевезень співпрацювати з ними, але більшість відмовилася.

Аналогічна ситуація у Запорізькій області із залізничниками Мелітополя. Росіяни намагаються перевезти до тимчасово окупованих територій працівників із рф.

Тим часом в Маріуполі окупанти почали видавати пенсії від росії. Їх виплачують російськими рублями.

За їхніми даними зареєстровано близько 47 тис. пенсіонерів, однак наші джерела повідомляють, що близько ще 10 тис. маріупольців принципово не подали документі на подачки окупантів. В перерахунку на гривню пенсія складає 2,6 тис. грн, — повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Видача пенсій очікувано перетворилась на чергове знущання з людей.

«Ракурс» повідомляв, що 7 червня російський гауляйтер у Херсонській області кирило стремоусов повідомив, що в регіоні планують провести «референдум про самовизначення». Цим займеться фейкова «громадська рада», яка фактично виконує функції окупаційної адміністрації.