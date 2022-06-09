Ще одна країна будує паркан на кордоні з росією

Фінляндія планує відгородитися від росії парканом. МВС Фінляндії опублікувало поправки до закону про прикордонну службу.

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Влада Суомі має намір посилити безпеку її кордонів на сході за допомогою будівництва прикордонних загороджень. За словами міністра внутрішніх справ Крісти Мікконен, зараз на кордоні із Фінляндією спокійно, повідомляє Reuters.

Згодом уряд ухвалить рішення про прикордонні загородження на критичних ділянках східного кордону на основі звіту прикордонної служби Фінляндії, — повідомляє сайті МВС Фінляндії.

Будівництво загороджень полегшило б підготовку «до різних загроз безпеці кордонів». Мікконен також заявила, що навесні прикордонна служба Фінляндії отримала додаткове фінансування для технічного спостереження, збільшення кількості прикордонників та придбання нових розвідувальних літаків.

Фінляндія має історію війн із росією. На сьогодні вкрита лісом прикордонна зона між двома країнами позначена лише знаками та пластиковими стовпами протягом більшої частини кордону загальної протяжності 1,3 тис. км.

24 лютого президент Фінляндії Саулі Ніїністе назвав вторгнення рф в Україну атакою на порядок безпеки в Європі та засудив дії росії. Через війну російського нацистського режиму проти України Фінляндія та Швеція в травні подали заявки на вступ до НАТО.