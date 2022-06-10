У мережі показали окуповану Попасну та розбомблену школу Бахмута

https://racurs.ua/ua/n171542-u-mereji-pokazaly-ruyiny-okupovanoyi-popasnoyi-ta-rozbomblenu-shkolu-bahmuta-foto-video.html

Ракурс

Окупанти зруйнували місто Попасна на Луганщині. У мережі з’явилося відео з окупованого 8 травня міста.

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Як видно з кадрів кліпу Попасна зруйнована вщент. Під окупацією залишилися більше півтори тисячі мешканців, які виїжджати не погодилися.

У захопленому місті російські військові розшукують мирних мешканців, обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять їх до окупованих ще 2014 року територій — до Первомайська та Стаханова.

На відео — знищені багатоповерхівки, де жили тисячі українців, зруйновані приватні будинки, де також було життя. Тепер — це руїна та пустка.

На Луганщині відсутня електрика та водопостачання.

«Радіо Свобода» оприлюднило фото Сергія Нуженка з Бахмута на Донеччині. Це місто також перебуває під обстрілами російських нацистів. Нещодавно в ньому зруйнували школу.

Нагадаємо, російські окупаційні війська намагаються взяти Луганщину у кільце та оточити українських військових в районі Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.