росія запускала по Україні п’ятитонні ракети 1960-х років — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n171575-rosiya-zapuskala-po-ukrayini-p-yatytonni-rakety-1960-h-rokiv-rozvidka-brytaniyi.html

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Бомбардувальники росії, починаючи з квітня, ймовірно, запустили по Україні «десятки» важких протикорабельних ракет повітряного базування Х-22 1960-х років випуску. Ці ракети вагою 5,5 тонн при використанні по наземних цілях зі звичайною боєголовкою є вкрай неточними й тому можуть завдати значних побічних збитків та жертв серед цивільного населення.

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Про це повідомило в огляді за 11 червня Міністерство оборони Великої Британії.

Окрім цього, оперативне командування «Південь» зазначило, що в Чорноморській операційній зоні росія продовжує блокувати судноплавство, а ворожі кораблі тримають під загрозою ракетних ударів майже всю територію України. На чотирьох надводних кораблях та двох підводних човнах розміщено 40 крилатих ракет типу «Калібр». Поряд з ними — два великих десантних кораблі.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України інформував, що у Чорному морі перебувають шість носіїв крилатих ракет «Калібр». На Південнобузькому напрямку ворог удосконалює другий та третій рубежі оборони, обладнує укріплені блокпости біля мостів через Північнокримський канал.

Нагадаємо, зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ напередодні знищили ювілейну 500 ціль ворога — безпілотник «Орлан-10».