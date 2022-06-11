Розвідники ЗСУ на Херсонщині вполювали групу десантників рф

https://racurs.ua/ua/n171574-rozvidnyky-zsu-na-hersonschyni-vpoluvaly-grupu-desantnykiv-rf.html

Ракурс

У Херсонській області розвідники Збройних сил України знищили групу російських десантників і заволоділи їхньою зброєю. Про це повідомило оперативне командування «Південь» у Фейсбук.

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Під час вивчення маршруту просування вглиб окупованої Херсонщини, наша розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку, — йдеться у повідомленні.

Там додали, що воєнні злочинці рф продовжують вести бойові дії на зайнятому рубежі оборони.

Ворог випробовує міць наших позиції гелікоптерними ударами з повітря, не маючи успіху в просуванні на суходолі. У відповідь наші Мі-8 нанесли удар по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 — по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині, — додали в ОК «Південь».

Загалом за минулу добу підрозділи ЗСУ ліквідували 39 солдат рф та щонайменше 11 одиниць техніки, серед яких танк Т-62 та чотири броньованих транспортних засоби, вантажівки, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби «Борисоглебськ-2» та дві гаубиці «Мста-Б». Влучно знищено польовий склад боєприпасів в районі Давидова Броду.

Нагадаємо, на Одещині росіяни намагаються маніпулювати свідомістю цивільного населення щодо ймовірної біологічної загрози регіону чи то через поширення інфекційних хвороб, чи то через провокації військових із руйнуванням проблемних могильників.