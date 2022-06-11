Виступ Зеленського на саміті SLD - делегація Китаю покинула зал - азійський саміт з безпеки

https://racurs.ua/ua/n171579-vystup-zelenskogo-na-bezpekovomu-samiti-sld-delegaciya-kytau-pokynula-zal.html

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Під час онлайн-виступу президента Володимира Зеленського на азійському безпековому саміті Shangri La Dialogue, делегація Китаю покинула зал. Про це повідомила старший політичний аналітик Центру азійських досліджень Олівія Енос.

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Зеленський виступив на форумі з відеозверненням вранці 11 червня. Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік мав відвідати Shangri La Dialogue (SLD) особисто. Саміт SLD зібрався більше ніж через три місяці після вторгнення росії в Україну та на тлі запеклих боїв на сході. Раніше західні ЗМІ повідомляли про стурбованість Києва тим, що москва обходить санкції за допомогою країн Азії. Йдеться про ембарго Європейського Союзу на морський експорт російської нафти.

Західні чиновники вважають, що Китай вагався щодо надання матеріальної підтримки росії у війні проти України. Експерти кажуть, що кремль отримав пропагандистський поштовх від Китаю, який вплинув на рішення країн Південно-Східної Азії щодо підтримки Києва.

Китайці вже досить довгий час повторюють — на азійський лад — російську пропаганду. Це ефективно. Російський наратив переважає… американський чи західний. І це тому, що китайці сприяють і відтворюють російську пропаганду, — зазначив військовий експерт Heritage Foundation Брент Садлер.

Топ-представник Міністерства оборони США сказав, що на зустрічі з китайським колегою Вей Фенхе глава Пентагону Ллойд Остін попередив Китай про «небезпеку дестабілізації», пов’язану з російсько-українською війною. Остін заявив, що Пекін стає дедалі агресивнішим в азійському регіоні, зокрема поблизу Тайваню.

Нагадаємо, 10−12 червня 2022 року в Сінгапурі саміт IISS Shangri-La Dialogue зібрав 500 делегатів з 40 країн. Ключова зустріч з питань безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні розпочалася у п’ятницю в Сінгапурі, де країни обговорюють вторгнення рф в Україну, напруження між США і Китаєм та кризу в М’янмі.