Біля Сєвєродонецька росіянам довелося вводити в бій резерв, штурм на сході триває

https://racurs.ua/ua/n171596-bilya-sievierodonecka-rosiyanam-dovelosya-vvodyty-v-biy-rezerv-shturm-na-shodi-tryvaie.html

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Триває сто восьма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Найбільш жорстокі бої — на сході України.

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У напрямку Лисичанська армія рф збільшила інтенсивність обстрілів і посилює угруповання військ. Водночас ЗСУ успішно відбили ворожий штурм у районах Бражківки, Долини та Вірнопілля.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку підрозділи противника активних дій не вели. У напрямку міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.

Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли.

Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву.

На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського.

В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти.

Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївка наступ противника захлинувся. Під влучним вогнем наших воїнів окупанти відійшли.

У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

Крім того, з метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. ЗСУ грамотно зустріли ворога — противник з втратами відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.

11 червня українські військові також повідомляли про контрнаступ на Херсонщині.