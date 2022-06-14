Українське посвідчення водія адаптували до документів ЄС. Фото:

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Українське посвідчення водія вже адаптували до документів Європейського Союзу.

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Наразі замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені. Також у водійських документах є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78». Про це 14 червня повідомила прес-служба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

Головний сервісний центр МВС України продовжує працювати для покращення життя українців, зокрема, залучаючи європейський досвід. Тому українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу, — зазначили у відомстві.

При бажанні водії можуть отримати європейський документ, для цього необхідно обміняти своє посвідчення в сервісних центрах МВС. Для цього необхідно надати три документи: паспорт, копію ІПН та посвідчення водія.

Нагадаємо, на час воєнного стану українським водіям заборонили використовувати відеореєстратори. Не можна здійснювати фото та відеозйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів та укріплень. Також заборонена фіксація розташування, зосередження чи переміщення військових частин сил оборони.