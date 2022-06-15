Завершено 50-річну "війну віскі" між Канадою та Данією

Цей безлюдний острів розташований за 18 км від кожної з держав. Тому і Канада, і Данія претендували на нього.

Делегації обох сторін почергово прибували на острів, знімали прапор противника, встановлювали свій прапор, залишали пляшки з алкоголем (канадці данцям — віскі, а данці канадцям — шнапс) та записки «Вітаємо на канадській/данській землі».

Врегулюванням суперечки на рівні МЗС Данія та Канада зайнялися лише у 2018 році, створивши спільну робочу групу.

14 червня 2022 року уряди Данії та Канади домовилися розділити острів Ганса майже навпіл. Кордон буде проходити по ущелині з півночі на південь, яка проходить через острів і її добре видно на супутникових знімках. Це означає, що Данія отримує трохи більше острова, ніж канадці.

Угоду підписали глави МЗС Канади Мелані Джолі та Данії Йєппе Кофод за участю прем'єр-міністра Гренландії Муте Егеде.

На острові кордон встановлено по природному яру, що протягнувся через весь острів з півночі на південь.

Під час підготовки договору консультувалися з інуїтами двох країн — для них острів, оригінальна назва якого — Тартупалук, має символічне та історичне значення. На острові продовжить діяти режим вільного переміщення місцевих жителів з обох сторін.