росіяни завдали авіаудару по будинку з людьми в Лисичанську. Фото: Сергій Гайдай

https://racurs.ua/ua/n171763-rosiyany-zavdaly-aviaudaru-po-budynku-z-ludmy-v-lysychansku-ie-jertvy.html

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Війська російської федерації завдали авіаудару по місту Лисичанськ у Луганській області.

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Ворог влучив у будівлю, де ховалися люди. Внаслідок атаки з повітря загинули щонайменше троє осіб, а семеро дістали поранення. Про це 16 червня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Раніше Гайдай в ефірі національного телемарофону заявляв, що російські війська умисно розстрілюють із танків багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, багато цих будівель тепер не підлягають відновленню.

За словами очільника області, загарбники не мають успіхів у вуличних боях, тому знищують місто з артилерії. Контроль над вулицями постійно змінюється, ситуація достатньо хитка, бійці ЗСУ тримають міцну оборону та борються за кожен будинок. Іноді бій за одну лише багатоповерхівку може тривати цілий день.

Чекаємо на далекобійну артилерію від західних партнерів! В разі її надходження на Сєвєродонецьк чекає швидка деокупація, — запевнив Гайдай.

Журналіст Юрій Бутусов у Facebook зазначив, що основне ударне угруповання російських військ на Донбасі наступає на район Бахмут — Соледар. Також ворог намагається розширити зону прориву від Попасної. Одночасно тривають росіяни штурмують Сєвєродонецьк та наступає на Слов’янськ.

За інформацією Бутусова, окупанти вийшли до траси Бахмут — Лисичанськ біля сіл Нагірне та Берестове. Водночас противник розширює клин прориву на північ до Покровського та на південь від села Врубівка на Лисичанськ. Таким чином Лисичанськ та Сєвєродонецьк вони намагаються охопити та оточити з двох сторін.

Російське командування намагається перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, яка є зручним рубіжем для оборони, щоб атакувати потім Сіверськ та створити загрозу повного оточення Сіверодонецька — Лисичанська, — пише Бутусов.

Також ворог намагається атакувати Лисичанськ з півдня та згорнути українську оборону у районі Золоте — Гірське — Тошківське. Журналіст упевнений, що зупинити наступ росіян можна лише шляхом розгрому ударного угруповання рф у районі Бахмут — Попасна.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що станом на 15 червня російські окупанти ще не взяли завод «Азот» і не захопили Сєвєродонецьк повністю. Противник штурмує місто з кількох напрямків.