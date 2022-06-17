Макрон розповів, чому телефонує путіну

https://racurs.ua/ua/n171782-makron-rozpoviv-chomu-telefonuie-putinu.html

Ракурс

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що його телефонні розмови з воєнним злочинцем рф володимиром путіним нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він контактував з диктатором росії за власною ініціативою. Макрон під час візиту до Києва 16 червня також визнав, що його спілкування з путіним не дало результату.

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Іноді я телефонував на прохання президента Володимира Зеленського, коли він хотів донести до путіна певні месиджі чи пропозиції, — заявив Макрон.

На його думку, попри все, з рф доведеться домовлятися згодом.

З огляду на ту кількість годин, які я провів у розмовах із ним, і враховуючи те прозріння, яке є тепер, коли я відвідав Ірпінь та Бучу — то я не те що розчарований. Це не недостатньо сильне слово, зважаючи на те, до чого привели дії цієї людини, — пояснив Макрон після побаченого в Україні.

Французький лідер стверджує, що не мав ілюзій щодо намірів російського лідера.

Я розумів, що кожен етап, до якого він (путін — ред.) переходитиме, кожен новий крок створюватиме щось незворотне і для України, і для росії, — пояснив він.

Президент Франції заявив про готовність поїхати в москву за потреби, проте зазначив, що такий візит може відбутися лише за попередніх умов.

Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною… До повернення миру в вільну і незалежну Україну, доки буде потрібно, ми продовжимо мобілізувати свої зусилля, — підсумував Макрон.

Нагадаємо, лідери ключових держав ЄС ухвалили рішення про те, щоби надати Україні статус кандидата без додаткових умов, але потім висувати умови щодо реформ на усіх наступних етапах. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що подальший рух України до Європейського Союзу, якщо всі країни погодяться надати їй статус кандидата, залежить від її власних зусиль. Макрон вказав, що Німеччина та Франція не вимагатимуть поступок від України, щоб завершити російсько-українську війну.