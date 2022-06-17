Куди росія везе вкрадене в Україні зерно показали супутникові фото Maxar

https://racurs.ua/ua/n171783-kudy-rosiya-veze-vkradene-v-ukrayini-zerno-pokazaly-suputnykovi-foto-maxar-foto.html

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Експорт зерна з України блокують воєнні злочинці росії, які тим часом продовжують вивозити вкрадене українське збіжжя до портів у Сирії. Супутникові фото, що свідчать про злочини росії оприлюднила американська компанія Maxar.

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На світлинах суховантажі під російським прапором перевозили зерно, зібране в Україні минулого сезону, до портів у Сирії (яка перебуває під контролем воєнного злочинця, друга путіна — диктатора Башара Асада).

Maxar показав фото двох балкерів (суден для перевезення вантажів насипом — зерна, вугілля, руди, цементу) під прапором росії, які були пришвартовані в окупованому Севастополі у травні і завантажені зерном. Через кілька днів супутники Maxar зробили знімки тих же кораблів, вже пришвартованих у Сирії, з відкритими люками та напівпричепами, готовими вивезти зерно.

Компанія заявила, що на іншому червневому знімку також видно інше судно, яке завантажується зерном у Севастополі.

Нагадаємо, у травні індекс цін на зернові ФАО, який відстежує міжнародні ціни на пшеницю, демонструє ріст на 29% у порівнянні з травнем 2021 року.

27 травня компанія Maxar опублікувала знімки балкера «Матрос Позинич», на борту якого було українське зерно. Судно було пришвартоване до сирійського порту Латакія. За оцінкою, корабель міг перевозити близько 30 тис. т зерна.

Джерело: Maxar, Reuters