Розвідка вдруге перехопила бесіду окупанта з нареченою - раніше він розповів їй про вбивство 10 українських військових

https://racurs.ua/ua/n171910-rozvidka-vdruge-perehopyla-besidu-okupanta-z-narechenou-ranishe-vin-rozpoviv-yiy-pro-vbyvstvo-10.html

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Головне управління розвідки вдруге перехопило розмову окупанта з нареченою. Загарбник дорікає їй, що їхню розмову перехопили і оприлюднили в інтернет. І просить нічого в нього не питати, бо телефон прослуховується.

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У перехопленій телефонній розмові з нареченою фігурант свариться, що вона випитала у нього інформацію про вбивство десяти військовослужбовців ЗСУ і цю розмову було перехоплено та висвітлено.

Ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают, — дорікає російський військовий.

Його дівчина нервує, що висвітлені її особисті дані та переживає чи доживе вона до весілля після цього перехоплення:

Меня всю трясет! Не знаю, выживу ли я до свадьбы своей здесь.

У ГУР України звернулися до молодят: «Іван та Еліна, ми — Головне управління розвідки, ми поруч!».