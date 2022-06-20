Разведка повторно перехватила беседу оккупанта с невестой – ранее он рассказал ей об убийстве 10 украинских военных

https://racurs.ua/n171910-razvedka-povtorno-perehvatila-besedu-okkupanta-s-nevestoy-ranee-on-rasskazal-ey-ob-ubiystve-10.html

Ракурс

Головне управління розвідки вдруге перехопило розмову окупанта з нареченою. Загарбник дорікає їй, що їхню розмову перехопили і оприлюднили в інтернет. І просить нічого в нього не питати, бо телефон прослуховується.

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У перехопленій телефонній розмові з нареченою фігурант свариться, що вона випитала у нього інформацію про вбивство десяти військовослужбовців ЗСУ і цю розмову було перехоплено та висвітлено.

Ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают, — дорікає російський військовий.

Його дівчина нервує, що висвітлені її особисті дані та переживає чи доживе вона до весілля після цього перехоплення:

Меня всю трясет! Не знаю, выживу ли я до свадьбы своей здесь.

У ГУР України звернулися до молодят: «Іван та Еліна, ми — Головне управління розвідки, ми поруч!».