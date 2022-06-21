Тіла 35 загиблих військових повернули додому – Мінреінтеграції

https://racurs.ua/ua/n171928-tila-35-zagyblyh-viyskovyh-povernuly-dodomu-minreintegraciyi.html

Ракурс

Україна повернула тіла 35 загиблих захисників України. Про це 21 червня повідомило Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників, — йдеться у повідомленні.

Операція проводилася за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби безпеки України, Генштабу Збройних сил України та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває, — додали у відомстві.

Там нагадали, що обмін тілами полеглих воїнів відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони 18 червня повідомило, що під час обміну вдалося звільнити п’ятьох цивільних українців.

Військові з острова Зміїний, які потрапили у полон на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, досі лишаються у полоні. За офіційною інформацією, — 75 осіб.

Також досі у полоні перебувають захисники «Азовсталі».