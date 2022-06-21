Семенченка випустили з СІЗО, ГУР просить відпустити його на війну

https://racurs.ua/ua/n171933-semenchenka-vypustyly-z-sizo-gur-prosyt-vidpustyty-yogo-na-viynu.html

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Запобіжний захід Семену Семенченку змінив Київський апеляційний суд. Згідно з рішенням суду, замість тримання під вартою Семенченко тепер перебуватиме під на цілодобовим домашнім арештом. Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони просило відпустити командира батальйону «Донбас» на війну.

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У листах очільника ГУР Кирила Буданова йшлося, що Семенченко «має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій», тож «зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні». Семенченка звинувачують у злочинах, які не пов’язані з загрозою життю та здоров’ю громадян, його провину не доведено.

ГУР обіцяє у випадку звільнення Семенченка з-під варти проконтролювати, щоб він прибув до військової частини і далі на фронт, а після закінчення бойових дій готове гарантувати участь Семенченка у судових процесах.

Київський апеляційний суд ухвалив задовольнити частково апеляційну скаргу захисника Семенченка і звільнити його під цілодобовий домашній арешт. На нього поклали обов’язки прибувати на вимогу суд й утриматися від спілкування зі свідками.

Повне рішення суду буде оприлюднено 23 червня. Термін дії ухвали — до 19 серпня 2022 року.

Нагадаємо, суд арештував Семенченка 26 березня 2021 року. Торік СБУ повідомила, що викрила так звану приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону «Донбас» і екс-нардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка («позаштатного агента НАБУ»).