У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, в укриттях «Азоту» понад півтисячі людей

https://racurs.ua/ua/n171948-u-sievierodonecku-tryvaut-vulychni-boyi-v-ukryttyah-azotu-ponad-pivtysyachi-ludey-foto-video.html

Ракурс

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі по «Азоту».

.

Цього разу пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об'єднання.

Наші захисники тримають територію промислової зони Сєвєродонецька. Нині в укриттях хімзаводу «Азот» у Сєвєродонецьку перебуває 568 чоловік, було близько 1 тис. Про це повідомив в етері Freeдом очільник Луганщини Сергій Гайдай.

У боях за Тошківку росіяни застосували близько 30 БТР, 10 танків та багато іншої техніки;

Гайдай також розповів, що за день за руйнування мосту до Лисичанську із людьми, які переховуються в укриттях «Азоту», щодо евакуації особисто спілкувався перший заступник начальника обласної військової адміністрації.

Росіяни наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік. Місто обстрілюють з артилерії, танків, авіації. Є щонайменше троє поранених цивільних і декілька поліцейських. Гуманітарні вантажі в Лисичанськ підвозять щодня.

Важко й на Попаснянському напрямку. Коли ворог зайшов у Тошківку, це дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.