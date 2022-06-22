Найбільша фракція парламенту Італії розкололася через "українське питання"

https://racurs.ua/ua/n171955-naybilsha-frakciya-parlamentu-italiyi-rozkololasya-cherez-ukrayinske-pytannya.html

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У найбільшій фракції парламенту Італії стався розкол через відправлення зброї Україні.

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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо вийшов із партії «Рух 5 зірок» через її небажання підтримувати відправлення зброї Україні.

35-річний Ді Майо, який є одним із лідерів партії, назвав свій вибір «вистражданим». Він наголосив, що партії потрібно було визначитися, «на якому боці історії бути — з постраждалою Україною чи з росією-агресором».

Разом з ним партію покинуть, як пише Il Sole 24 Ore, щонайменше 62 парламентарії (у тому числі 11 сенаторів), внаслідок чого найбільшою фракцією італійського парламенту стане права партія «Ліга», яку очолює Маттео Сальвіні.

Луїджі Ді Майо, на думку Il Post, є одним із найвпевненіших прихильників президента України Володимира Зеленського серед європейських політиків.

У «Руху 5 зірок», який зараз очолює колишній прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, переважає думка, що відправлення зброї Україні продовжує конфлікт.