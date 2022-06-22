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Ракурс
Як стягнути компенсацію з росії в ЄСПЛ - пояснення Мін'юсту

Як стягнути компенсацію з росії в ЄСПЛ — пояснення Мін’юсту

22 чер 2022, 13:46
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Українці, які постраждали від російської агресії, можуть подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та отримати рішення про стягнення компенсації з рф.



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Міністерство юстиції України на своїй сторінці у Фейсбук пояснило, що подати заяву до Європейського суду з прав людини потрібно впродовж чотирьох місяців від моменту, коли ви постраждали від російської агресії, проте не пізніше 16 січня 2023 року.

Щоб подати заяву, необхідно заповнити форму на сайті: https://espl.com.ua.

Згодом необхідно завантажити документи на комп‘ютер, видрукувати, покладіть у конверт та наклейте на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті). Кореспонденцію слід надіслати з відділення «Укрпошти» (послуга безплатна).

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

Термін розгляду заяви може становити від одного року.

Консультацію щодо заявки можна отримати у регіональній громадській приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини (https://helsinki.org.ua/advice-centres/).

Джерело: Ракурс


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