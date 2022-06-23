Викликайте "Газпром" - у росії через санкції виник дефіцит CO2

https://racurs.ua/ua/n171990-vyklykayte-gazprom-u-rosiyi-cherez-viynu-vynyk-deficyt-co2-dlya-napoyiv.html

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У росії виник дефіцит вуглекислого газу (CO2) для виробництва газованих напоїв.

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Про це 23 червня написав «Комерсант» з посиланням на представників галузі. За словами джерела в одній із великих компаній, що виробляють прохолодні напої, труднощі із закупівлею вуглекислого газу виникли наприкінці травня — на початку червня, а нестача цього інгредієнта поки що оцінюється в 10−15%.

Гендиректор МПБК «Очаково» Юрій Антонов заявив, що останні два тижні компанія зазнає «критичного дефіциту» вуглекислого газу і змушена коригувати виробничу програму. У компанії «Чорноголівка» кажуть, що у зоні ризику у липні опиниться 15−20% газованих напоїв, якщо не вдасться закупити достатній обсяг вуглекислого газу.

Вуглекислий газ — побічний продукт під час виробництва добрив, постачання яких на зовнішні ринки почало скорочуватися через кризу у зв’язку з війною, пояснив один зі співрозмовників видання. Крім того, вважає він, міг зрости попит на вуглекислий газ з боку інших галузей, наприклад, хімічної, а деякі заводи, де випускається CO2, ймовірно, розпочали плановий ремонт.

Президент Союзу виробників соків, води та напоїв Максим Новіков заявив про зростання попиту, пов’язавши його у тому числі з тим, що виробники напоїв через дефіцит упакування стали переходити на тару більшого обсягу,

Після початку російського вторгнення в Україну багато міжнародних компаній оголосили про призупинення роботи у рф або вихід з російського ринку. Серед них найбільші виробники напоїв — Coca-Cola та PepsiCo. Coca-Cola оголосила, що припиняє роботу в росії та розпродає запаси своєї продукції, а PepsiCo заявила, що перестає випускати на російських заводах свої найпопулярніші напої — Pepsi, Mirinda та 7Up.