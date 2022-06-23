Союзники шукають боєприпаси для ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n172000-souznyky-shukaut-boieprypasy-dlya-pidtrymky-zsu-u-dovgiy-viyni.html

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У США, Британії та Євросоюзу поки недостатньо боєприпасів для України на довготривалу війну з росією. Шляхи постачання ще не налагоджені, а запаси вже закінчуються, заявив британський міністр оборони Бен Воллес.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що західні партнери Києва шукають шляхи розв’язання цієї проблеми, повідомляє The Times.

Воллес розповів виданню, що його країна, Євросоюз та США не були готові до тих загроз, з якими вони зіткнулися, і вже багато в чому витратили свої запаси. Міністр сказав, що західна бронетехніка та гаубиці, які передали Україні, добре себе показують на полях битви, але шляхи постачання до кінця не налагоджені.

The Times пише, що Україна вже отримала близько 300 тис. одиниць артилерійських боєприпасів, але якщо ЗСУ будуть використовувати їх з такою ж інтенсивністю як армія рф, то їх вистачить на 40 днів. Після цього Україні будуть потрібні нові снаряди, які, можливо, Захід зараз поставити не зможе.

20 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і Воллес провели переговори з виробниками озброєння щодо збільшення темпів виробництва.

Раніше на Банковій озвучили кількість необхідної Україні зброї для паритету у силах з росією. За словами радника голови ОП михайла Подоляка, Збройним силам потрібно приблизно тисяча гаубиць калібру 155 мм, 500 танків, 300 РСЗО, дві тисячі одиниць бронетехніки та тисяча дронів.