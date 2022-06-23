Привіт, русня! До України прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS

https://racurs.ua/ua/n171998-pryvit-rusnya-do-ukrayiny-prybuly-reaktyvni-systemy-zalpovogo-vognu-himars.html

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До України прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS, які надали США.

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Про це у Твіттер написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Літо буде спекотним для росіяні останнім для багатьох з них, — прокоментував міністр новину і подякував за нову зброю американському колезі Остіну.

Вашингтон поки що відправляє Києву лише чотири такі установки.

Увечері 2 червня президент України Володимир Зеленський подякував США за посилання Україні «сучасних ракетних систем залпового вогню HIMARS». За його словами, у Києві «працюють над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на вищий рівень».

Скільки саме РСЗВ хоче отримати Україна, невідомо, але, на думку експертів, чотири пускові установки не зможуть переламати перебіг бойових дій.

Україні потрібні сотні систем залпового вогню. Радник глави офісу президента України Олексій Арестович назвав чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, які передають американці, «навчальними», далі вони «приїдуть у товарних кількостях».

Думаю, що менш ніж про дивізіон (18 установок) нема чого й говорити, швидше за все, буде більше — два-три, побачимо, — заявив Арестович.

Про те, що ця кількість пускових установок — лише перша партія, говорив на брифінгу та представник Пентагону. Він також сказав, що вони будуть використовуватись для навчання. Однак, коли й скільки систем буде поставлено в майбутньому, він не уточнив.

Штати не єдина країна, яка передає Україні систему залпового вогню. 2 червня стало відомо, що кілька систем M270B1 MLRS, які відрізняються від колісних HIMARS гусеничним шасі та збільшеним удвічі боєзапасом, збирається поставити Україні Велика Британія, але їх точне число та терміни постачання невідомі. Велика Британія має на озброєнні 35 таких систем.