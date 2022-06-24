Чи нападе білорусь на Україну — прогноз Інституту вивчення війни

https://racurs.ua/ua/n172023-chy-napade-bilorus-na-ukrayinu-prognoz-instytutu-vyvchennya-viyny.html

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Чи нападе білорусь на Україну від імені росії спрогнозували в американському «Інституті вивчення війни» (ISW). Аналітики вважають, що армія білорусі навряд чи долучиться до повномасштабної війни росії проти України, оскільки у неї недостатньо сил для нападу.

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Разом з тим, в ISW констатують, що мінськ і москва зберігають тісне військове співробітництво, а білоруські навчання, ймовірно, частково спрямовані на те, щоб погрожувати Україні.

Раніше Інститут оцінював, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, неспроможний дозволити собі залучити і до того обмежені військові ресурси у війну через «внутрішні наслідки». У разі розгрому білоруських підрозділів в Україні, стабільність лукашенка опинилася б під загрозою через неспроможність контролювати власний режим. Водночас білоруські сили без підтримки армії рф чи будуть ефективними, а кремль нині не має резервів, необхідних для проведення нового наступу на Київ.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На території республіки білорусь відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ 24 червня.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України 23 червня попередила, що білоруські сили можуть чинити провокації вздовж кордону на тлі своїх військових навчань. Також міністр оборони білорусі віктор хренін вчора літав до москви на зустріч з воєнним злочинцем — міністром оборони росії сергієм шойгу. 21 та 22 червня, за даними незалежних Телеграм-каналів сусідньої країни, літаки рф доставили в аеропорт Гомеля 16 ракет С-400 та один комплекс «Панцир».