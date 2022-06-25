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Ракурс
Бібліотеку Петра Могили рашисти спалили в Маріуполі, фото: Петро Андрющенко

Унікальну українську бібліотеку спалили рашисти у Маріуполі

25 чер 2022, 18:26
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У Маріуполі окупанти спалили велику бібліотеку Храму ПЦУ Петра Могили, котра містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди.



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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 25 червня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Після візиту московських агентів фсб в рясах стало відомо, що в Храмі УПЦ Петра Могили за наводкою та сприянням попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї Храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками, — зазначив Андрющенко.

Зазначається, що цей храм був побудований за підтримки містян та внесений в Книгу рекордів Гіннеса України як такий, що містить найбільший петриківський розпис.

Зараз окупанти вирішують питання щодо цього знесення або переформатування в за канонами РПЦ, — зазначає Андрющенко.

Бібліотеку Петра Могили рашисти спалили в Маріуполі, фото: Петро Андрющенко

Джерело: Ракурс


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