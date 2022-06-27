Диверсії в глибокому тилу росіян - The Times розповіла про елітний підрозділ спецпризначенців ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n172136-dyversiyi-v-glybokomu-tylu-rosiyan-the-times-rozpovila-pro-elitnyh-specpryznachenciv-zsu.html

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Британська газета The Times розповіла про український батальйон «Шаман» — елітний підрозділ українського спецназу, який кілька разів висаджувався у глибокому тилу росіян.

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Місія батальйону — знищення інфраструктури, життєво важливої для військових дій кремля. The Times пише, що рейдів було кілька. У них брали участь двоє оперативників, з якими і поспілкувались журналісти, та офіцер розвідки. Спецпризначенців закидували на територію росії вночі на гвинтокрилах, які перетинали кордон на малій висоті.

Найцікавіші місії в тилу ворога: встановлення вибухівки за лінією фронту — за кордоном, — розповів військовий із позивним 22. Інший, Красунчик, розповів: «Росіяни не знають, що відбувалося під час таких рейдів і часто не можуть повірити, що ми були там».

Цей підрозділ також «зустрічав» російських спецпризначенців на аеродромі «Антонов» у Гостомелі, зачищав село Мощун під Києвом, брав участь у всіх важливих боях у столичному регіоні та переслідував росіян, коли вони тікали до білорусі через Чорнобильську зону відчуження.

Газета пише, що бійці батальйону «Шаман» були присутні в Афганістані влітку 2021 року і заслужили славу вершків українського спецназу. Імовірно, ідеться про «зухвалу» спецоперацію українських військових з евакуації біженців із Кабулу. Тоді українські військові увійшли до Кабулу пішки.

Ми відправляємо їх на виконання найскладніших завдань, тому що вони найкращі та найсміливіші. Вони є вкрай важливими для військових операцій, — сказав розвідник на умовах анонімності.

У батальйон приймають тих, хто проходить виснажливі випробування. Бійці також мають навички дайвінгу, стрибків з парашутом та альпінізму.

The Times пише, що наявність таких рейдів допомагає пояснити диверсії на російських нафтопереробних заводах, складах боєприпасів та мережах звʼязку.