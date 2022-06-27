Розвідка не виключає провокації з боку білорусі на кордоні з Україною

https://racurs.ua/ua/n172146-rozvidka-ne-vykluchaie-provokaciyi-z-boku-bilorusi-na-kordoni-z-ukrayinou.html

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Генштаб не виключає, що збройні сили білорусі можуть влаштувати провокації в прикордонних з Україною районах. Розвідка також застерігає про нові ракетні та авіаційні удари з білорусі.

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У вечірньому зведенні Генерального штабу 27 червня також посилення ведення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності українських підрозділів.

У Генштабі Збройних сил України очікують продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь.

Очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь. Вкотре закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, — ідеться у повідомленні.

У білорусі зараз перебувають приблизно 1,5 тис. російських військових. Це повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення і ракетні війська.

Також у білорусі знаходяться два російських військових об'єкти. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За словами розвідника, картина події у білорусі може змінитися досить швидко, оскільки росії знадобиться всього дві-три доби, щоб перекинути додаткові підрозділи в цю країну.