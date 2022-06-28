Чому росія використовує ракети великої дальності, вказала розвідка Британії

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росія застосовує ракети великої дальності, призначені для ураження цілей стратегічного значення, щоб отримати тактичну перевагу. Про це йдеться в огляді розвідки Великої Британії про війну в Україні за 28 червня.

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З 24 по 26 червня росія завдала надзвичайно інтенсивних ударів по території України. Швидше за все, використовували старі радянські ракети Х-22 та сучасніші ракети Х-101, випущені як з білоруського, так і з російського повітряного простору.

Ця зброя призначена для враження цілей стратегічної важливості, проте росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Так само, росіяни зібрали разом основні елементи шести різних армій, але змогли добитися лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Збройні сили рф все більше виснажуються, — зазначають в огляді Міністерства оборони Британії.

Характер і результати застосування росією бойових з'єднань під Сєвєродонецьком, як і ракет під час останньої серії ударів, свідчить про все більшу виснаженість ресурсу російських сил.

Британська розвідка зауважує, що захисники України продовжують закріплюватися у Лисичанську після відступу з Сєвєродонецька, і це місто розташоване на вищій місцевості.

Українські військові продовжують завдавати шкоди російським командним центрам, завдаючи успішних ударів далеко вглиб тилу противника, — згадують в огляді.

Нагадаємо, раніше британці вказували, що найближчим часом росія все більше залежатиме від резервних сил, однак попри постійний дефіцит резервістів москва поки неохоче сприймає ідею загальної мобілізації.