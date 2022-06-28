20 бойових вильотів здійснила ударна авіація ЗСУ — Генштаб розкрив деталі

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Ударна авіація Збройних сил України здійснила близько 20 масованих бойових вильотів й завдала ударів по позиціях воєнних злочинців росії. Про це 28 червня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Ударна авіація Повітряних сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 20 групових бойових вильотів, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Наші воїни продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань. Результати дорозвідуються.

Також захисники України вказали, що на Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати раніше зайняті рубежі й не допустити контрнаступальних дій ЗСУ у Херсонській та Миколаївській областях. Підрозділи армії рф обстрілювали українські сили із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім цього, загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Потьомкине.

В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує блокувати морські комунікації та вести розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Нагадаємо, у Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах українська авіація завдала п’ять ударів по скупченню ворога і його техніки.