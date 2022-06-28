ЗМІ знайшли відповідальних за удар по Кременчуку росіян (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n172165-zmi-znayshly-vidpovidalnyh-za-udar-po-kremenchuku-rosiyan-foto.html

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Хто здійснив ракетний удар по торговому центру Кременчука, встановила спільнота розслідувачів InformNapalm. За їхніми даними, йдеться про льотчиків 52-го гвардійського авіаполку росії, які могли керувати літаками Ту-22М3 під час атаки 27 червня.

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Гвардійський авіаполк належить до військової частини 33310, розташованої у населеному пункті Шайківка Калузької області росії. Саме цей авіаполк має на озброєнні важкий бомбардувальник Ту-22М3, який стріляє ракетами Х-22.

Нагадаємо, 27 червня воєнні злочинці рф нанесли ракетний удар по торговельному центрі «Амстор» у Кременчуці. Станом на ранок 28 червня ДСНС повідомила про 18 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих безвісти. О 00.30 пожежу в будівлі ТЦ локалізовано на площі 10 тис. 300 кв. м. Командування Повітряних сил ЗСУ зазначило, що воєнні злочинці росії били по ТЦ ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників Ту-22 МЗ з території Курської області рф. СБУ невідкладно розпочала розслідування ракетного обстрілу у Кременчуці. Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.