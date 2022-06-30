Битва за місто Лисичанськ триває. Фото: Сергій Гайдай

https://racurs.ua/ua/n172247-lysychansk-ne-otochenyy-ale-okupanty-pidhodyat-z-riznyh-bokiv-gayday.html

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Місто Лисичанськ у Луганській області не перебуває в оточенні, але окупаційні війська росії підходять з різних боків.

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Російське командування та пропагандисти, що контролюють мало не половину міста, і що Лисичанськ оточений. Така інформація не відповідає дійсності. Однак місто вороги обстрілюють досить потужно — гатять навіть по гуманітарних центрах, люди дістають поранення. Усередині міста боїв немає, вони тривають на околицях. Про це 30 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив в ефірі національного телемарафону.

Чиновник додав, що Лисичанськ у порівнянні з Сєвєродонецьком добре розташований географічно — у населеному пункті є висоти та позиції, які більше придатні для оборони. Але провести евакуацію з міста поки що неможливо через постійні обстріли й мінування.

Віримо в ЗСУ. Розраховуємо на стійкість наших хлопців. Єдине можна констатувати — росіян дуже багато, вони лізуть зі всіх щілин, техніки неймовірна кількість і артилерії. Вони дійсно переважають в артилерії. Вони все розстрілюють перед собою, — зазначив очільник Луганщини.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 20 червня повідомляли, що битва за місто Лисичанськ триває. Окупанти мають частковий успіх в районі нафтопереробного заводу міста й утримують північно-західну та південно-східну частини підприємства.

Ворожі підрозділи наступали в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве. Ворог частково має успіх й контролює вогнем ділянку дороги Тополівка — Лисичанськ.

Українська армія зупинила наступ армії рф у напрямку Лоскутівка — Лисичанський желатиновий завод. Ворог був змушений відійти.