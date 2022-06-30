Володимир Зеленський розробив план відсічі росіянам. Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський розробив план відсічі росіянам та їхнього повернення на позиції до 24 лютого.

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Цей реалістичний план може змінити хід повномасштабної війни з рф, а Україна дійсно може звільнити тимчасово окуповані росією території до кінця 2022 року. Про це 30 червня заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час брифінгу після саміту НАТО в Мадриді, відповідаючи на питання журналістів щодо планів української влади перемогти вже в цьому році.

За словами британського прем'єра, перед низкою останніх самітів він побував у Києві, щоб зрозуміти бачення Зеленського та влади щодо війни. На Банковій мають план, як відбити окуповані території, тому зараз важливо допомагати Україні вистояти. Чиновник упевнений, що Україні необхідно постачати нову зброю, зокрема ракетні системи залпового вогню, які доводять ефективність на фронті.

Ми вважаємо, що Україна здатна відкинути росію на позиції, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це саме той результат, якого, як каже Зеленський, він планує досягти, — сказав Джонсон.

Нагадаємо, 30 червня ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Одеську область. Острів Зміїний до сьогодні залишався єдиною окупованою територією в регіоні. А в Херсонській області українські військові вибили росіян із села Потьомкине. Натомість у Луганській області російські війська зуміли захопити три села — Комишуваха, Гірське та Золоте.