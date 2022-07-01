Соліст Imagine Dragons про війну - Українці, я почуваюся безпорадним

https://racurs.ua/ua/n172257-solist-imagine-dragons-pro-viynu-ukrayinci-ya-pochuvausya-bezporadnym-video.html

Ракурс

Соліст всесвітньо відомого американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс зі сцени на фестивалі Opener у Польщі звернувся до українців, які втратили свої домівки та були змушені тікати від воєнних злочинців росії. Він розповів, що читав листи потерпілих від війни і почувається безпорадним через те, що може лише творчістю підтримувати народ України.

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Ролик з промовою опублікувано на YouTube.

Чудовим людям з України. Так багато з них втратили домівки, невже це 2022 рік? Чому досі триває війна, чому діти помирають, чому ми не можемо зробити більше, ніж співати? Я почуваюся безпорадним, — емоційно заявив співак.

Після цього він виконав хіт Forever Young гурту Alphaville, який присвятив «чудовим українцям».

Він розповів, що читав листи прихильників з України, а тому точно знає, що вони присутні на концерті. Через це артист вирішив звернутися до них окремо зі словами підтримки.

Я читав ваші листи. Я знаю, що ви тут. Ця пісня для вас. Нехай ваші сім’ї будуть у безпеці та настане мир, який побачать ваші діти. Ця пісня для України, — підсумував Рейнольдс.

Промова американця звучала дуже емоційною.