Ракурсhttps://racurs.ua/
Соліст Imagine Dragons про війну - Українці, я почуваюся безпорадним
Соліст Imagine Dragons про війну — Українці, я почуваюся безпорадним (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172257-solist-imagine-dragons-pro-viynu-ukrayinci-ya-pochuvausya-bezporadnym-video.htmlРакурс
Соліст всесвітньо відомого американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс зі сцени на фестивалі Opener у Польщі звернувся до українців, які втратили свої домівки та були змушені тікати від воєнних злочинців росії. Він розповів, що читав листи потерпілих від війни і почувається безпорадним через те, що може лише творчістю підтримувати народ України.
.
Ролик з промовою опублікувано на YouTube.
Чудовим людям з України. Так багато з них втратили домівки, невже це 2022 рік? Чому досі триває війна, чому діти помирають, чому ми не можемо зробити більше, ніж співати? Я почуваюся безпорадним, — емоційно заявив співак.
Після цього він виконав хіт Forever Young гурту Alphaville, який присвятив «чудовим українцям».
Він розповів, що читав листи прихильників з України, а тому точно знає, що вони присутні на концерті. Через це артист вирішив звернутися до них окремо зі словами підтримки.
Я читав ваші листи. Я знаю, що ви тут. Ця пісня для вас. Нехай ваші сім’ї будуть у безпеці та настане мир, який побачать ваші діти. Ця пісня для України, — підсумував Рейнольдс.
Промова американця звучала дуже емоційною.