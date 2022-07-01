Розвідка Британії про втечу рф зі Зміїного - Про “жест доброї волі” не йдеться

https://racurs.ua/ua/n172258-rozvidka-brytaniyi-pro-vtechu-rf-zi-zmiyinogo-pro-jest-dobroyi-voli-ne-ydetsya.html

Ракурс

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії проаналізувала втечу росіян з острова Зміїний, який був під окупацією з першого дня повномасштабного вторгнення. На думку британських військових, швидше за все, воєнні злочинці росії покинули острів через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів. Зауважимо, що російська сторона інтерпретує цей крок як «жест доброї волі».

.

В розвідувальному огляді Міноборони Британії вказано, що Збройні сили України впродовж останніх тижнів завдавали ударів по російському гарнізону з використанням ракетних і безпілотних ударів. Окрім цього, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити військово-морським кораблям рф, які намагалися поповнити запаси на острові.

Росія швидше за все відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не в якості «жесту доброї волі», як вона стверджує, — йдеться в огляді.

Окрема розвідка Британії додала, що окупанти заявляють про захоплення села Привілля, розташованого на північний захід від Лисичанська на Донбасі.

Ймовірно, тривають інтенсивні бої за контрольну висоту навколо Лисичанського НПЗ, — вказують британці.

Нагадаємо, 30 червня ЗСУ вибили окупантів зі Зміїного. В Оперативному командуванні «Південь» не виключають мінування місцевості, причалу та навколишніх вод рашистами. Завдяки втечі росіян зі Зміїного знизилася загроза висадки десанту, також окупанти не зможуть розмістити берегові ПКРК, для підвищення ефективності застосування цих ракет по території України.