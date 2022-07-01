Директор школи здавала росіянам позиції ЗСУ, щоб очолити Міносвіти окупаційної влади

https://racurs.ua/ua/n172272-dyrektor-shkoly-zdavala-rosiyanam-pozyciyi-zsu-schob-ocholyty-minosvity-okupaciynoyi-vlady.html

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Державну зраду і колабораціонізм викрили в столиці. Директор школи у Києві видавала росіянам позиції ЗСУ, щоб стати міністеркою освіти при окупаційній владі.

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За це жінці «світить» до 15 років позбавлення волі або довічне з конфіскацією майна. Чи вдалося затримати жінку, чи їй вдалося утекти — прокуратура не повідомляє.

Розслідування встановило, що обвинувачена до 24 лютого очолювала одну з приватних столичних шкіл. Жінка мала проросійські погляди та підтримувала окупантів.

В прокуратурі Києва розповіли 1 липня, що жінка співпрацювала з представником рф, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами рф. Директор передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.

У винагороду за свою роботу обвинувачена планувала отримати посаду міністерки освіти в окупаційному органі.

За державну зраду жінці належить до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.