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Ракурс
Директор школи здавала росіянам позиції ЗСУ, щоб очолити Міносвіти окупаційної влади

Директор школи здавала росіянам позиції ЗСУ, щоб очолити Міносвіти окупаційної влади

1 лип 2022, 17:42
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Державну зраду і колабораціонізм викрили в столиці. Директор школи у Києві видавала росіянам позиції ЗСУ, щоб стати міністеркою освіти при окупаційній владі.



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За це жінці «світить» до 15 років позбавлення волі або довічне з конфіскацією майна. Чи вдалося затримати жінку, чи їй вдалося утекти — прокуратура не повідомляє.

Розслідування встановило, що обвинувачена до 24 лютого очолювала одну з приватних столичних шкіл. Жінка мала проросійські погляди та підтримувала окупантів.

В прокуратурі Києва розповіли 1 липня, що жінка співпрацювала з представником рф, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами рф. Директор передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.

У винагороду за свою роботу обвинувачена планувала отримати посаду міністерки освіти в окупаційному органі.

За державну зраду жінці належить до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


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