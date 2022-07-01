ЗСУ відбили спробу розвідки боєм підрозділів рф поблизу завода в Лисичанську

https://racurs.ua/ua/n172274-zsu-vidbyly-sprobu-rozvidky-boiem-pidrozdiliv-rf-poblyzu-lysychanska-karta.html

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Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни 1 липня успішно та грамотно відбили.

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Як повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні з фронтів, окупанти відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, намагається покращити тактичне положення. Вів артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного.

На Лисичанському і Бахмутському напрямках російські нацисти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював з артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка.