Армія рф намагалася вести штурми на Донбасі, ЗСУ відбили атаки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n172307-zsu-vidbyly-nyzku-vorojyh-shturmiv-na-donbasi-y-zvilnyly-selo-na-hersonschyni.html

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Сили оборони України вже 129-ту добу героїчно протистоять навалі російсько-окупаційних військ. Українські військові зуміли звільнити від російських ворогів село Іванівка в Херсонській області.

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На Сіверському напрямку особливих змін не зафіксовано. Противник обстріляв позиції ЗСУ в районах Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля. На Харківському напрямку ворог намагається відстояти зайняті раніше позиції. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Золочева, Хрестищ, Молодовиа, Коробочкиного, Великої Бабки, Малинівки, Іванівки, Черкаської Лозової, Слатиного та Чепіля. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 2 липня.

Також противник на Харківщині намагався штурмувати в районі Дементіївки, але успіху не мав і відійшов. Росіяни завдали авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки.

На Слов’янському напрямку загарбники обороняються й обстріляли з артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Українські захисники знову відбили наступ у районі Богородичного.

На Донецькому напрямку армія рф обстріляла цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар'ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій воорожі підрозділи закріплюються в районі Верхньокам’янки. На Краматорському напрямку ворожі обстріли зафіксовано поблизу Білогорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли позиції ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми і Берестового. Біля останнього здійснили розвідку боєм. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Авіація рф атакувала район Павлівки. Українські воїни зупинили наступ росіян у районі Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку окупанти систематично обстріляли цивільну та військову інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії.

Нагадаємо, в «Інституті вивчення війни» заявили, що поразка росії на острові Зміїному зменшить тиск армії рф на українське узбережжя. Однак відступ росіян не покладе край блокаді української акваторії Чорного моря, оскільки загарбники мають доступ до протикорабельних систем наземного базування в тимчасово окупованих Криму та Херсонській області.