росіяни обстріляли психоневрологічний інтернат. Фото: Дмитро Живицький

https://racurs.ua/ua/n172342-rosiyany-obstrilyaly-psyhonevrologichnyy-internat-na-sumschyni-ie-poraneni.html

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Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в Сумській області.

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Протягом 3 липня агресор випустив по регіону понад 230 мін та снарядів різного калібру. Постраждали п’ять громад — Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Facebook.

Військовослужбовці армії рф завдали удару по Атинському психоневрологічному інтернату на Білопільщині. Троє людей постраждали, їх довелося госпіталізувати.

Мінометний вогонь окупанти відкрили о 20.00, а через півгодини почали гатити з артилерії. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа в їдальні закладу, гуртожиток та адміністративний корпус були зруйновані.

А близько 12.30 у напрямку Білопілля з території країни-агресора було зафіксовано 10 влучань із самохідних гаубиць, а після цього — вогонь із міномета.

Нагадаємо, 3 липня місто Слов’янськ Донецької області зазнало найпотужніших за останній час обстрілів. За попередніми даними, загинули шестеро осіб, серед них одна дитина. Ще 15 осіб дістали поранення.