Окупанти змогли форсували річку Сіверський Донець. Фото: utro02.tv

https://racurs.ua/ua/n172341-okupanty-forsuvaly-richku-siverskyy-donec-zvedennya-genshtabu-zsu.html

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках 3 липня суттєвих змін не було зафіксовано.

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На останньому, з території Курської області, росіяни застосували артилерію та вертольоти армійської авіації для ураження позицій українських військових у районах Василівського, Білопілля, Бачівська і Вовківки Сумської області. На Харківському напрямку захисники придушили спробу штурму у напрямку Прудянки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 4 липня.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян намагаються встановити контроль над Богородичним, Мазанівкою та Долиною. Бойові дії тривають. Ворог хоче відновити наступ, для цього проводить перегрупування — батальйонну групу з Ізюма перемістив у напрямку Сніжківки, розгорнув додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противник намагається витиснути українські підрозділи на рубіж Сіверськ — Федорівка — Бахмут. На Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах Лисичанська та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку росіяни обстрілюють позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Масовані ракетні удари були завдані у районах Покровського, Берестового, Спірного та в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії ворог наступає у районах Василівки, Берестового, Спірного, Клинового та Майорська, успіху не має.

На Авдіївському та Курахівському напрямках загарбники вели штурми у напрямках Побєди та Мар’їнки. Російська авіація завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається вогнем скувати українські підрозділи та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках агресор намагається повернути втрачені позиції в районах Іванівки, Потьомкиного і Мирного та не допустити проведення ЗСУ контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.

У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію «Каланчак» у Херсонській області перемістили 17 вагонів з боєприпасами.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 3 липня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, українські оборонці після важких боїв були змушені відійти із займаних позицій і рубежів у місті Лисичанську Луганської області.