Українка здобула медаль Філдса — найпрестижнішу нагороду в математиці

https://racurs.ua/ua/n172386-ukrayinka-zdobula-medal-fildsa-nayprestyjnishu-nagorodu-v-matematyci.html

Ракурс

Міжнародна математична спілка оголосила лауреатів Філдсівської премії — найпрестижнішої математичної нагороди, що вручається раз на чотири роки. До них увійшла українка Марина В’язовська.

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Крім неї, нагороду вручили французу Уго Дюмінілю-Копену, британцю Джеймсу Мейнарду та уродженцю Південної Кореї Джуну Ха, повідомляє quantamagazine.

Марина В’язовська — випускниця Київського університету. Нині вона працює у Федеральній політехнічній школі у Лозанні.

Марина разом з командою математиків розв’язала рівняння, над яким провідні математики світу ламали голови декілька століть. Воно вирішує, як розміщується у восьми та 24-ох вимірних просторах нескінченна кількість точок, які відштовхуються одна від одної.

Quanta Magazine повідомляв, що у березні 2016 року В’язовська науково з’ясувала, як найщільніше розмістити точки у 8- та 24-вимірних просторах. Раніше український математик здійснила лише перший крок для доведення, однак зараз здійснено важливіше, універсальніше доведення, що зробило її роботу більш «загальною».

Міжнародний конгрес математиків, на якому традиційно вручається Філдсівська премія, мав відбутися у 2022 році в Санкт-Петербурзі, проте після початку війни в Україні місто було позбавлено права його проведення, і форум перенесли в онлайн.

В’язовська стала другою жінкою в історії, яка отримала премію Філдса. Першою стала Маріам Мірзахані з Ірану у 2014 році.

Громадяни України раніше ніколи не отримували Філдсівську премію. Росіяни ставали володарями нагороди шість разів, ще тричі премію присуджували громадянам СРСР.