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Росіяни вивели значну кількість техніки зі своєї військової бази, фото: Yle

Росіяни раптово вивели техніку з військової бази біля Фінляндії — ЗМІ (ФОТО)

5 лип 2022, 19:41
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росія несподівано вивела велику кількість техніки сухопутних військ з військової бази, розташованої поблизу фінського кордону у селі Алакуртті Кандалакського району Мурманської області.



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Про це свідчать супутникові знімки, повідомляє фінський телеканал Yle.

Водночас офіційно про це не оголошувалося ні в Росії, ні у Фінляндії.

У цій військовій частині дислокується 80 окрема мотострілецька бригада (арктична) — тактичне з'єднання Берегових військ Військово-морського флоту Російської Федерації. Зазвичай бригада налічує близько 4 тис. солдатів, але бригада в Алакуртті вдвічі менша.

Росіяни вивели значну кількість техніки зі своєї військової бази, фото: Yle

Зазначається, що з цієї бази з середини травня з Алакурта вивезли понад сотню одиниць техніки, серед яких десятки БТРів, МЛТБ, а також, ймовірно, броньовані гаубиці 2С1 «Гвоздика». Проте останні важко ідентифікувати на супутникових знімках.

Така кількість виведеної техніки відповідає оснащенню бойового відділення батальйону.

Це означає, що щонайменше третина або навіть майже половина з приблизно 2 тис. її солдатів покинули базу одночасно, — наголошує видання.

За словами військового експерта Марко Еклунда, який стежить за російськими збройними силами вже понад 20 років, виведені з бази війська, ймовірно, відправили до України.

Зокрема, росіяни залишили на базі гусеничні вантажівки, які не настільки корисні в українських умовах.

Втягування бригади Алакурта у війну в Україні є ознакою того, що рф набирає нові війська на фронт, — наголошує Еклунд. — Однак росія не хоче відкрито говорити тилу про введення військ на війну.

Бригада в Алакуртті є найбільш значущим російським підрозділом на північ від Полярного кола біля Фінляндії, оскільки вона розташована дуже близько до фінського кордону, а дислоковані там війська спеціалізуються на боях в арктичних умовах.

Раніше не було чітких доказів того, що з Алакуртті в Україну була відправлена ​​значна кількість солдатів, — наголошує відання. — Проте новини місцевої газети показують, що солдати з Алакуртті брали участь у боях вже на ранніх етапах війни.

Так, місцева газета «Алакуртті» на початку квітня повідомила, що на початку березня в районі Харкова загинули троє бійців розвідувальної роти, які залишили Алакурттівський гарнізон. У той час росія намагалася захопити друге за величиною місто України і російські війська наступали в передмістях Харкова.

Росіяни вивели значну кількість техніки зі своєї військової бази (на більш ранніх фото ще помітний сніг), фото: Yle

Джерело: Yle

Джерело: Ракурс


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