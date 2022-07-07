рф відправляє на фронт невмотивовані підрозділи. Фото:

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Значні втрати особового складу збройних сил росії та військової техніки змушують командування в москві проводити ротації й відправляти на передову невмотивовані підрозділи.

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Командування Центрального військового округу збройних сил російської федерації змушено виводить підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади. Натомість намагається залучити невмотивовані підрозділи 74-ї окремої мотострілецької бригади. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 7 липня.

Також загарбники намагаються проводити примусову й незаконну «мобілізацію» на тимчасово окупованій території Луганщини. Чоловіки з ОРЛО, яких намагаються відправити на фронт, не лише мають слабку підготовку, але дуже погано укомплектовані засобами захисту.

У Генштабі зазначили, зараз поточний некомплект підрозділів другого армійського корпусу восьмої загальновійськової армії зс рф складає близько 8 тис. осіб.

Нагадаємо, військовополонений з Луганська, мобілізований у квітні 2022 року, розповів, що окупанти влаштували витік газу в одному з багатоповерхівок у самопроголошеній ЛНР, щоб вигнати чоловіків на вулицю, упіймати їх та відправити на війну.