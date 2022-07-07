володимир путін знову спробував налякати українців своїми заявами. Фото: росЗМІ

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Ракурс

володимир путін, президент російської федерації, знову вирішив залякати українців своїми заявами.

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Російський диктатор звинуватив так званий колективний Захід у розв’язанні війни в Україні і заявив, що той «вже програв боротьбу». Зазначив, що розпочатий процес вже неможливо зупинити. Відповідні заяви він зробив 7 липня на зустрічі з фракціями державної думи, яку транслювали російські пропагандистські ЗМІ.

Вони мали б зрозуміти, що програли з самого початку нашої «спеціальної воєнної операції», тому що її початок означає і початок кардинального зламу світопорядку по-американськи…Треба розуміти, що цей процес зупинити вже неможливо, — заявив він.

путін спробував налякати українців, заявивши, що «все йде до трагедії для українського народу». Заявив, росія нібито ще серйозно не розпочинала війну проти України. Згадав про мирні переговори з Києвом і додав, що в перспективі вони будуть набагато складнішими.

Але всі повинні знати, що ми то за великим рахунком серйозно поки ще нічого не починали. При цьому ми не відмовляємося і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, мають знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовитися, — зазначив диктатор.

Президент рф також зізнався, антиросійські санкції «створюють складнощі, але не такі, на які розраховував Захід».

Нагадаємо, в Офісі президента України заявляли, що домовитися з президентом рф володимиром путіним неможливо, бо він щиро ненавидить Україну та українців та хоче знищити самі слова «Україна» та «українці». На Банковій вважають, що будь-який формат домовленостей з країною-агресором, навіть якщо Україна залишить їх на території, які росіяни контролювали до 23 лютого, це буде знову «відкладена війна».