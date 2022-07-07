Спецоперація на Зміїному. Фото: Командування Сил спеціальних операцій

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Ексклюзивні подробиці спецоперації «Зміїний», яку проводили на однойменному острові в Чорному морі, розкрили українські військові.

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Уночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого. Вони обстежили прибережну зону, а потім подали сигнал, що операцію можна продовжити. Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

Першими на берег Зміїного ступили інженери, які ліквідували міни та пастки, таким чином розчистивши прохід. Після цього зведена група вийшла на плато острова і встановила українські прапори в різних частинах острова.

Зазначається, що російські кораблі та катери почали маневрувати, коли спецпризначенці перебували на острові. Однак військові зуміли виконати завдання й залишити острів, не потрапивши під обстріл. Окупанти вдарили ракетами по Зміїному, пошкодили пірс.

Командування наголосило, що планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Кістяк зведеної групи склали саме бійці цього центру. Також залучалися інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці Головного управління розвідки МО та 801-го окремого загону Військово-морських сил України.

Спецпризначенці також опублікували ексклюзивні кадри зі спеціальної операції на острові.

Нагадаємо, українські військові встановили на Зміїному прапор України з написом: «ГУР МОУ. «Пам'ятай «русский военный корабль» острів Зміїний — це Україна!». Раніше ЗСУ постійно завдавали регулярних ударів по острову, що змусило росіян тікати. Загалом було знищено 30 одиниць ворожої техніки, катери та військові судна.