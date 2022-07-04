На Зміїному острові завершили військову операцію. Фото: Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n172354-na-zmiyinomu-vstanovyly-prapor-ukrayiny-viyskovu-operaciu-zaversheno.html

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Військову операцію на острові Зміїному завершили, там вже встановили український прапор.

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Наразі цю територію Одеської області, яку намагалися захопити російські окупанти, знову повернули під юрисдикцію України. Про це 4 липня начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила під час брифінгу.

Прапор України на острові Зміїний вже встановлено. Військова операція завершена, — зазначила вона.

Нагадаємо, 30 червня в Одеській ОВА заявили, що ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Одеську область. Острів Зміїний, який розташований у північно-західній частині Чорного моря, до того дня залишався єдиною окупованою територією в регіоні.

Російські військові змушені біли тікати з острова, оскільки не витримали регулярних артилерійських, ракетних та авіаційних ударів ЗСУ. За оцінкою видання Forbes Україна, з лютого по травень 2022 року армія країни-агресора втратила на Зміїному військової техніки на 915 млн дол. Майже вся ця сума — це крейсер «Москва», який коштував 750 млн дол.

У міністерстві оборони рф після втечі заявили, що цей був «жест доброї волі» й намагалися розбомбити залишки техніки на острові фосфорними бомбами. Із завданням росіяни не впоралися, тому ворожу техніку добили українські «Байрактари».