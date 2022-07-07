Єврокомісія заросила Україну до митного безвізу з ЄС. Фото: AP

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Митний безвіз України з Європейським Союзом запрацює до кінця 2022 року.

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Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), яку називають «митним безвізом». Також держава отримала запрошення приєднатися до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Відповідне рішення 7 липня ухвалила Європейська комісія, передає прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що в Брюсселі ухвалили таке рішення за результатами розгляду висновків фінальної Оціночної місії Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Єврокомісії.

У відомстві зазначили, що завдяки так званому митному безвізу український бізнес отримає низку спрощень. Зокрема, надається одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).

Також передбачається, що авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали. Крім того, українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

Нагадаємо, 7 липня Європейський парламент підтримав надання Україні європейської макрофінансової допомоги на 1 млрд євро, ці гроші підуть на забезпечення бюджетних потреб.