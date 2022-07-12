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Партизани атакували будівлю з окупантами в Енергодарі. Фото: «Енергоатом»

Партизани атакували приміщення СБУ в Енергодарі — там ховалися окупанти

12 лип 2022, 11:50
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Російські окупанти зазнали втрат у тимчасово окупованому Енергодарі.



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Українські партизани вночі 12 липня атакували в цьому місті приміщення Служби безпеки України, яке зайняли загарбники. Будівля була атакована з дронів приблизно о 00.40 та у період з 3.40 до 4.20. Зафіксовано пряме влучання у приміщення. Про це повідомив «Енергоатом» у Telegram.

Зазначається, що даних про жертви ворога немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки.

ЗСУ поруч. Разом з партизанами до скорої перемоги! — наголосили в «Енергоатомі».

Тим часом російське пропагандистське видання РІА «Новости» повідомило, що «українські безпілотники скинули дві міни на будівлю поблизу Запорізької АЕС».

Партизани атакували будівлю з окупантами в Енергодарі. Фото: «Енергоатом»

Партизани атакували будівлю з окупантами в Енергодарі. Фото: «Енергоатом»

Партизани атакували будівлю з окупантами в Енергодарі. Фото: «Енергоатом»

Нагадаємо, 7 липня в окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани ліквідували підозрюваного в колабораціонізмі поліцейського Сергія Томка. Його вбили у власній машині.

Джерело: РІА «Новости»

Джерело: Ракурс


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